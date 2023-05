Strade a pezzi dopo gli scavi per la fibra 

Proteste a Monserrato per i ripristini male eseguiti che hanno trasformato le strade in percorsi a ostacoli. «Ho rischiato di cadere dallo scooter, per fortuna ho dovuto solo portarlo dal meccanico», accusa Ettore Busia che pochi giorni fa percorreva via Giulio Cesare per andare al lavoro a Pirri: «Sono passato su un dislivello e ho danneggiato la moto ma potevo farmi molto male. Quella strada è una gruviera, dopo il passaggio della fibra hanno rattoppato senza criterio. Chiunque abbia la responsabilità di sistemarla lo faccia subito, ne va della sicurezza delle persone».

Le proteste

Lorenzo Marcialis racconta invece della disavventura del padre, inciampato mentre attraversava la strada: «È passato proprio sulla striscia rosa della fibra e c’era un pezzo di asfalto in rilievo. È anziano ma non ha problemi motori quindi non si è fatto nulla, ma quanta gente deve farsi male prima di intervenire?». Anche via San Silvestro non è messa bene. Qui c'è rassegnazione, ma un barlume di speranza si è acceso quando il Comune ha annunciato il rifacimento di strade e marciapiedi. «Attendiamo che arrivino anche qui», dice Patrizia Artizzu indicando le buche e i dislivelli. «Le condizioni di questa e altre vie sono sotto gli occhi di tutti», afferma, «non ho nulla contro i lavori per la fibra, però se ogni volta poi non ripristinano l’asfalto come si deve in tempi brevi, uno spera quasi che nella propria via non ci passi proprio». Artizzu parla anche di via Picciau: «Ci abita mia suocera, 70 anni. Esce a piedi perché non ha l'auto. Lì c’è un tombino in rilievo e tratti in cui manca l’asfalto vero e proprio, con alcune buche. Deve guardare dove mette i piedi per non cadere».

La politica

La questione ripristini fatti male è approdata anche in Consiglio comunale. «Ho fatto l’ennesima interrogazione perché si tratta di situazioni di pericolo auto, moto, bici e pedoni», dice la consigliera del Gruppo Misto Maria Antonietta Vacca. A replicare l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Da poco ho fatto un'altra riunione con Open Fiber e Fiber Cop – ha detto -. Ho voluto sentirle entrambe. Dovranno ripristinare tutta via Giulio Cesare perché è stata martoriata. Per quanto riguarda le altre vie, farò un altro giro perché stanno ripristinando con cemento a presa rapida per poi mettere l'asfalto vero e proprio. Da quando ci siamo insediati abbiamo speso 3 milioni per il rifacimento di strade e marciapiedi. Obbligherò le due ditte a mettere a posto le porzioni di strada sulle quali hanno lavorato, com’è successo in via Orazio, dove li abbiamo costretti a rifarla tutta».