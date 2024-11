Strade a pezzi a Gelenui, la battaglia di un invalido 

Invalidi senza pace a Gelenui, storico rione abbarbicato tra vicoli e orti. Pietro Trudu, 86 anni, sofferente per diverse patologie, da sette con l’ossigeno 24 ore al giorni, vive da tre anni da da ergastolano, nelle parole della moglie Lisetta. Chiede venga sistemata la strada per usare una carrozzina elettrica ed essere un po’ più autonomo. L’accesso a Gelenui è difficoltoso per chiunque porti un servizio a domicilio, dalla bombola del gas a quella dell’ossigeno, per non parlare dell’ambulanza. La strada è dissestata, piena di buche e erbacce. L’alternativa è l’utilizzo delle scalette che da via Roma portano dritte a vico Garibaldi.

Anche queste pericolose, piene di muschio ed erbacce, estremamente scivolose. In questi anni ha più volte denunciato una situazione che per lui e gli altri invalidi che vivono nel quartiere, è diventata insostenibile e accusa che le loro istanze sono rimaste inascoltate. Basterebbe che la strada venisse sistemata così da ottenere una carrozzina elettrica. «Da quasi tre anni, non esco di casa. Ho chiesto alla Asl una carrozzella elettrica e dopo mesi me ne hanno mandato una normale, inutile per me perché ci vogliono tre persone per spingerla e mi è stato detto che non si prendono la responsabilità con la strada in quelle condizioni. Se ne riparla con la strada rifatta. Intanto io non posso uscire da casa. Ci siamo rivolti al Tribunale del malato e abbiamo fatto un esposto contro il Comune. Devono eliminare le barriere architettoniche.

