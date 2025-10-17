Strade a misura di disabili: ok al piano 

Per dire addio a tutti gli ostacoli – troppi per essere quantificati e disseminati pressoché ovunque – ci vorrà del tempo. Ma il prossimo anno per i disabili, gli anziani in carrozzina e le persone a mobilità ridotta, dovrebbe aprirsi con delle notizie positive.

La mappa

Dopo l’approvazione in Consiglio del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, avvenuta a luglio, il documento entra nella sua fase operativa. La Giunta ha approvato il progetto della prima tranche di interventi, per un importo di 450 mila euro a cui potrebbero aggiungersi, grazie alla partecipazione al bando regionale dei lavori pubblici, ulteriori 150 mila euro. I cantieri arriveranno nei primi mesi del 2026 e si concentreranno su quattro strade principali della città: via Zuddas, via Giulio Cesare, via San Lorenzo e via del Redentore. I lavori le riguarderanno per intero, a eccezione di via Zuddas, che per il momento sarà interessata solo nel primo tratto, fino alla caserma della Polizia locale.

I lavori

Innanzitutto, si procederà con la realizzazione di scivoli sui marciapiedi, il ripristino delle pavimentazioni sconnesse, segnaletica rinfrangente e l’adeguamento in quota di pozzetti e chiusini. Percorsi pedonali delimitati e ampliati saranno realizzati lungo i giardinetti di via del Redentore, lato scuola Monumento ai Caduti, nel primo tratto di via Zuddas e in corrispondenza di alcuni incroci di via Giulio Cesare. Gli interventi in via San Lorenzo si spingeranno fino alla rotonda di via dell’Argine, dove sarà creata una nuova pavimentazione sintetica colorata per la segnalazione del percorso pedonale. Monserrato è stato uno dei primi comuni sull’Isola a dotarsi del Peba.

L’obiettivo

«Questo investimento importante è la dimostrazione della nostra attenzione al problema», sostiene il sindaco Tomaso Locci. «In parte alcuni lavori sono già cominciati: stiamo riqualificando i marciapiedi di via Cabras per renderli drenanti e al contempo rimuovendo le barriere architettoniche, spostando anche i lampioni che ostacolavano il passaggio delle carrozzine».

La scelta delle zone da cui iniziare con gli interventi, per l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi, è dettata dalla «volontà di rendere immediatamente più fruibili le parti della città che hanno un flusso pedonale maggiore: via del Redentore è la via principale, in via Giulio Cesare si concentrano molte attività commerciali, in via San Lorenzo c’è il Municipio e in via Zuddas la caserma dei vigili urbani».

