Strade a misura di disabili, ok al piano da 150mila euro 

Dopo la riqualificazione in chiave inclusiva della biblioteca di via Dante, il Comune prosegue con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle strade. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il contributo dedicato, 150mila euro, e il documento di indirizzo alla progettazione: priorità per i marciapiedi di maggior percorrenza pedonale, ma anche gli accessi alle sedi comunali - e i collegamenti con fermate dei bus, i parcheggi riservati e le aree a verde attrezzato.

«L’obiettivo generale del progetto», viene spiegato nel documento approvato dall’esecutivo comunale, «è la creazione di un tessuto urbano fruibile da tutti». L’intervento - viene chiesto dalla Giunta ai progettisti - dovrà prevedere una serie di attività e opere: dalla realizzazione in ambito urbano di rampe, scivoli, connessioni tra marciapiede e sede stradale in corrispondenza di attraversamenti pedonali e di cambi di direzione o di pendenze, sino ai percorsi tattili per ipovedenti.

La proposta progettuale - chiedono ancora i vertici del Comune - «dovrà tenere conto delle esigenze del maggior numero di persone possibili, dal disabile motorio al bambino, da chi ha fragilità sensoriali a persone che vivono anche solo temporaneamente situazioni di mobilità ridotta». Nella delibera vengono ribaditi gli obiettivi: «eliminare le barriere architettoniche lungo percorsi pedonali, marciapiedi, attraversamenti e spazi pubblici, e migliorare l’accessibilità agli edifici pubblici».

