Strade: 7,5 milioni per i lavori 

Strade, marciapiedi, barriere architettoniche, rotonde, dossi: arrivano 5 milioni e mezzo per 19 Comuni del Medio Campidano. Fondi assegnati dalla Regione per la messa in sicurezza della viabilità interna con interventi già programmati e progetti esecutivi approvati, pronti per il via ai lavori.

Doppia soddisfazione per i sindaci del territorio. «Da un lato – dice il primo cittadino di Guspini , Giuseppe De Fanti – avremo le strade a misura di automobilisti e di pedoni, dall’altra sarà una boccata di ossigeno per i disoccupati, le piccole e medie imprese, le attività artigianali e commerciali, le ditte individuali, le cooperative».

I fondi fanno riferimento al bando della Regione dello scorso giugno per individuare le proposte d’intervento. Dalla graduatoria definitiva emerge che nel Medio Campidano sono 19 su 28 i Comuni finanziati. La somma complessiva ammonta a 7 milioni e mezzo di euro perché ai fondi regionali si sommano 2 milioni di cofinanziamento delle amministrazioni locali.

I centri non finanziati

Ci sono poi sette Comuni ammessi e non finanziati: oltre ai paesini come Segariu , Turri , Collinas , Lunamatrona , Pabillonis , due grossi centri, San Gavino e Sanluri. Il sindaco di San Gavino , Carlo Tomasi, mette le mani avanti: «Nella graduatoria provvisoria siamo stati esclusi perché erroneamente abbiamo considerato provinciali le strade oggetto di interventi. Abbiamo presentato ricorso e chiarito che si tratta di strade comunali e pertanto non serviva il nulla osta della Provincia. Siamo stati ammessi. I soldi arriveranno con lo scorrimento della graduatoria».

Per Alberto Urpi di Sanluri «la motivazione è legata al mancato progetto esecutivo che andava allegato agli atti del bando. Nulla è perso, solo rinviato».

Soddisfatti

Soddisfatti i primi cittadini di Gonnosfanadiga , Serramanna, Arbus, Villanovafranca , Furtei, Siddi , Samassi , Genuri , Sardara , Nurri , Genoni . «Siamo il Comune – ricorda Gabriele Littera di Serramanna – che ha cofinanziato il progetto con 600 mila euro, la cifra più alta: sommata al contributo di 300 mila della Regione ci permette di rifare il look a tutte le strade cittadine. Un intervento importante per la sicurezza».

Arbus è il secondo Comune rinviato e poi promosso: Abbiamo rischiato di essere penalizzati da un cavillo burocratico», commenta il sindaco Paolo Salis. «L’intervento riguarda una strada che confina con Guspini, pertanto priva di nulla osta. Col ricorso abbiamo chiarito».

Nicola Cau di Furtei osserva: «Con 700 mila euro da spendere, fra questo e un precedente finanziamento, il nostro centro abitato avrà strade e marciapiedi rifatti a norma di sicurezza».

I ripescati

Fra i Comuni che avranno presto i fondi in cassa, sono sette quelli inclusi dalla graduatoria dello scorso anno: Villamar , Gesturi , Villanovaforru , Tuili , Barumini, Guspini, Pauli Arbarei . «Con 300 mila euro – commenta il sindaco di Barumini , Michele Zucca – avremo la possibilità di rifare a nuovo le vie San Nicola e Santa Chiara. Una sorta di circonvallazione che più di altre strade ha bisogno di un nuovo manto».

