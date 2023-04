Strade, 68 milioni per la sicurezza in undici Comuni 

L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale per automobilisti e pedoni in diverse strade della Città Metropolitana di Cagliari, con lavori immediati. Al via la riqualificazione della viabilità, un progetto da 12 interventi in 11 comuni (la città di Cagliari non è coinvolta) con investimenti per 68 milioni di euro.

Lo hanno presentato ieri mattina, a Monte Claro, il sindaco metropolitano Paolo Truzzu e il consigliere delegato alla Viabilità Antonello Floris. Qualche cantiere è già attivo, la maggior parte lo saranno entro maggio con i lavori aggiudicati a fine 2022. «È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi», dice Truzzu, «e dimostra come il modello città metropolitana funzioni portando benefici a tutto il territorio e non soltanto al capoluogo. Questi interventi sono il risultato di un lavoro intenso dell'amministrazione e degli uffici, in stretta collaborazione e sinergia coi comuni interessati».

La novità

L'intervento più consistente riguarda la realizzazione della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis - SS 125. Il nuovo percorso avrà un tracciato di 15,7 chilometri, circa sette in meno di quello esistente, e si collegherà alla nuova circonvallazione cagliaritana da Maracalagonis, spezzando così l'isolamento di Burcei e risolvendo il problema delle gelate invernali nella strada provinciale attualmente in uso. «È un intervento di nuova realizzazione, che il territorio attende da circa vent'anni», fa notare Floris. «La conferenza dei servizi penso si concluderà entro un anno, quindi con inizio dei lavori nel 2024». L'investimento è poco meno di 48 milioni, imminente l'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione.

Gli interventi