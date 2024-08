Strade, 32 milioni per la manutenzione 

È stata approvata dalla Giunta regionale una delibera, proposta dall'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che prevede una variazione di bilancio attraverso un'operazione di rimodulazione di risorse, da finanziare, con un importo complessivo di quasi euro 32,6 milioni di euro. Nella delibera si delinea un programma di opere pubbliche dedicate alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province e Città Metropolitane della Sardegna, che si sviluppa per poco meno di 6.000 km e rappresenta circa un sesto dell'intera viabilità della Sardegna, che versa in una situazione di grave degrado tale da rappresentare un serio rischio per la sicurezza della circolazione stradale.

Gli obiettivi

«Si tratta di un impegno necessario», ha evidenziato Piu. «Con questa variazione possiamo intervenire in modo incisivo su tutte quelle condizioni di viabilità che hanno come caratteristica la particolare condizione di degrado che incide sulla sicurezza della circolazione. Le condizioni delle strade sono problematiche in tutte le province per questo abbiamo ripartito le risorse in modo da dare piena agibilità in tutti i territori».

Lo stesso assessore ha sottolineato che «tra le situazioni più critiche viene finanziato un intervento urgente nella zona industriale di Sassari in zona Predda Niedda, la cui viabilità svolge una funzione assimilabile alla viabilità provinciale per la quale risulta necessario un intervento urgente di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza».

I fondi

La copertura è garantita in attuazione dell'Accordo Stato Regione con risorse Statali di interventi per viabilità e infrastrutture stradali, già finanziati con risorse FR attraverso una riprogrammazione di risorse regionali per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di viabilità e infrastrutture stradali. La ripartizione delle risorse garantirà alla Città Metropolitana di Cagliari circa 842mila euro, alla Provincia di Nuoro 6 milioni di euro; a quella di Oristano oltre 5 milioni di euro, al Sassarese circa 11,7 milioni di euro mentre alla Provincia del Sud Sardegna quasi 6,4 milioni di euro. Infine, al Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Sassari euro 2,5 milioni.

