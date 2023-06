Strade, 30 milioni in più per la Sassari-Alghero «Un piano per l’Isola» 

Un piano di investimenti straordinari per la Sardegna. Strade, ferrovie e dighe. La Regione chiede garanzie al Governo sui finanziamenti per le opere commissariate. Ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il governatore Christian Solinas hanno fatto il punto della situazione: massima priorità a SS291 (Sassari-Alghero) e SS125 – 133bis (tra Olbia, Arzachena e Palau), che richiedono investimenti per 232 milioni e 475 milioni.

La strategia

L’obiettivo è far partire i lavori a breve, con un ulteriore assegno da 30 milioni per coprire l’incremento dei prezzi e su cui il ministro si è impegnato in prima persona.

Tra le altre cose, si è discusso di interventi come il completamento della SS195 sulla costa sud occidentale dell’Isola (43 milioni di spesa) e sulle opere per migliorare le condizioni di sicurezza della SS130 (Iglesiente) attraverso l’eliminazione di incroci a raso tra Cagliari a Decimomannu.

Lo scenario

«Siamo più che mai determinati a realizzare le infrastrutture strategiche che l’Isola attende da tempo e i nuovi investimenti, in particolare, consentiranno di dare un rinnovato impulso a tutte quelle opere che potranno così avere un’adeguata copertura finanziaria», spiega il presidente Solinas, che è anche commissario incaricato dal Governo per le grandi opere. Nell’incontro di ieri, a Roma, «abbiamo chiesto garanzie per le opere commissariate e l’impegno del Governo a incrementare ulteriormente le risorse non può che essere accolto favorevolmente».

Sulle grandi opere viarie, «oltre al completamento della Sassari-Alghero, che partirà a breve e per il quale abbiamo recentemente siglato un accordo con Anas, c’è la più completa attenzione, in particolare al nord per la Olbia-Arzachena-Palau e al sud per il completamento della SS195, oltre agli interventi di messa in sicurezza sulla SS130».

L’aggiunta

L’immediata disponibilità da parte del Governo di un «ulteriore finanziamento di 30 milioni a copertura dell’aumento dei costi per la realizzazione delle opere rappresenta un segnale di attenzione verso l’Isola. Lo sviluppo della Sardegna passa per infrastrutture moderne e funzionali alle necessità del territorio. Per raggiungere questo obiettivo stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione e in questo solco proseguiremo con forza l’interlocuzione con il Ministero», conclude Solinas.

Le reazioni

Entro luglio dovrebbe decollare il bando per la Sassari-Alghero. «Sono estremamente soddisfatto per i risultati del focus tra il Ministro Salvini e il Governatore Solinas», dichiara Michele Pais, «oltre agli interventi per favorire la mobilità interna e ridurre l’alta incidentalità in alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi sono sul tavolo anche i progetti per ferrovie e dighe, che da anni attendevano una velocizzazione».

È da giorni che le opere pubbliche, in particolare quelle stradali, sono al centro del dibattito politico. Non sono mancate le scintille nella maggioranza di centrodestra. Lega e Forza Italia hanno avviato un pressing su Solinas per lo sblocco di cantieri stradali fermi ormai da troppo tempo. Nelle stesse ore è arrivata la firma di un accordo con l’Anas per lo sblocco dei lavori sulla Sassari-Alghero.

