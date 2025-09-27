Strade, 20 chilometri di trincee 

L’obiettivo è migliorare in maniera decisiva la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico. Ma la strada (lunghissima, nel senso letterale) sarà tutt’altro che semplice. I cittadini dovranno armarsi di pazienza perché nei prossimi mesi il capoluogo verrà letteralmente smembrato da scavi e cantieri, con la possibilità che a finire sotto i picconi siano anche vie appena riasfaltate. Venerdì si è chiusa la conferenza di servizi sul maxi-intervento di Enel Distribuzione che prevede la posa di undici nuove linee elettriche interrate, in uscita da una nuova cabina primaria, denominata “D7001”: in totale circa venti chilometri di cavi attraverseranno le strade, collegando le cabine secondarie già esistenti e garantendo una rete più sicura e resiliente.

La mappa

I lavori interesseranno tutta la città, dal centro storico ai quartieri periferici con passaggi cruciali in via Cagliari e via dei Maniscalchi, dove sono previsti anche attraversamenti della rete idrica e del fiume San Giovanni. Coinvolte anche le zone di piazza Manno, via Casu, via Bellini e San Martino, oltre al collegamento diretto con l’area ferroviaria. In pratica, un reticolo sotterraneo capace di sostenere meglio i carichi di energia e ridurre i rischi di black-out. Ma a fronte del beneficio atteso, i disagi per la città non mancheranno.

Le planimetrie del progetto descrivono una vera e propria “ragnatela” di scavi che interesseranno tutta la città. E non si esclude che vengano toccati anche tratti di strada recentemente rinnovati, alimentando il timore di un “effetto boomerang” sugli interventi già finanziati dal Comune.

L’assessore

Sul punto l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, prova a rassicurare: «Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Comune ed E-Distribuzione per definire nel dettaglio tempi e modalità di intervento. Abbiamo già avuto assicurazioni dalla società che ovunque saranno effettuati scavi e tagli, il manto stradale sarà ripristinato: niente rattoppi, ma bitumatura completa». La promessa è quella di restituire vie e piazze con un asfalto uniforme, scongiurando il rischio di rappezzi che spesso diventano punti critici per buche e dissesti.

L’iter

Sul fronte burocratico, sono diversi gli enti chiamati a esprimersi: il Comune dovrà rilasciare le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e alla conformità urbanistica; il Genio civile interverrà per la parte idraulica; l’Arpas verificherà il rispetto dei limiti elettromagnetici; Abbanoa e RfI valuteranno le interferenze con reti idriche e ferroviarie. I pareri definitivi dovranno arrivare entro il 10 novembre. In caso di necessità, la conferenza di servizi proseguirà sette giorni dopo.

L’obiettivo

Il progetto si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della rete in Sardegna, pensato per accompagnare la transizione energetica e la crescente domanda di elettricità legata anche alla diffusione della mobilità elettrica. Per Oristano, significa prepararsi a un futuro più sostenibile, ma nell’immediato a fare i conti con una città che, per qualche tempo, somiglierà a un grande cantiere.

