Strada vietata alle auto ma niente dehors  

È un paradosso: in via Sassari, il tratto compreso tra piazza del Carmine e via Mameli, è aperto solo ai pedoni (e i mezzi autorizzati) dal primo giugno. Il Comune, infatti, come ogni anno ormai, ha concesso la pedonalizzazione a tempo determinato (fino al 31 ottobre) per consentire a ristoranti e locali di sistemare i tavolini all’esterno (come avviene già tutto l’anno nell’ultimo tratto, quello compreso tra via Mameli e il Corso) e soddisfare così l’enorme domanda di cagliaritani e turisti che desiderano cenare all’aperto. Bene, si dirà. Se non fosse che le concessioni per sistemare i tavolini non sono ancora arrivate e, considerato che solo due giorni fa è stata convocata la conferenza di servizi (per il 17 luglio), non arriveranno prima della fine del mese. Con buona pace dei residenti, che non possono più parcheggiare (pena la rimozione) nonostante da 40 giorni via Sassari sia una strada vuota, e dei ristoratori: «È un paradosso», dicono in coro, «la pedonalizzazione che le concessioni per il suolo pubblico sarebbero dovute partire insieme. In questo modo invece si tiene una strada in ostaggio, con le legittime lamentele dei residenti da una parte, e quelle dei gestori dei locali, dall’altra, che non hanno la possibilità di sistemare i tavolini all’esterno. Tutto questo non ha senso». ( ma. mad. )

