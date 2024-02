Strada verso La Caletta, petizione per la sicurezza 

Una petizione popolare per riaccendere i riflettori sul mai risolto problema legato alle condizioni di degrado in cui versa la strada che da Siniscola conduce verso La Caletta. È l’iniziativa avviata dai consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Il bene comune”, Amos Mulargia e Caterina Floris, e indirizzata al commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu, e per conoscenza al Prefetto e al sindaco. Nella petizione, sottoscritta da numerosi cittadini, vengono esposte numerose criticità che riguardano la sicurezza della lingua di asfalto che si allunga per circa tre chilometri ed è altamente trafficata, soprattutto nei mesi estivi. «Usura della segnaletica, mancanza di paletti laterali con catarifrangente - recita -, pericolosità in prossimità della rotatoria Marfili inidonea al flusso della circolazione e senza illuminazione, e ancora nastri dissuasori di velocità applicati in modo anomalo tali da causare ai veicoli in transito pericolosi sobbalzi, pericolosi soprattutto per i mezzi di soccorso come le ambulanze». Altra questione l’ingresso dell’istituto agrario sulla provinciale: «La presenza di studenti a bordo strada in attesa dei pullman senza un’adeguata piazzola di protezione è un forte elemento di pericolo».

