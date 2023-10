Strada verso Bucca ’e Strumpu  I lavori sono stati aggiudicati 

«Era stato battezzato come il sogno di ogni bariese: ora ci siamo». Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, ha annunciato così l’inizio dei lavori per la riqualificazione della strada litoranea Torre-Bucca ‘e Strumpu. Un affare da 2 milioni di euro aggiudicato all'impresa Perino appalti. «Gli obiettivi sono rendere il tracciato esistente sicuro non solo per le auto ma anche e soprattutto per i pedoni, migliorare la capacità drenante del suolo utilizzando materiali idonei al traffico veicolare e allo stesso tempo con capacità drenanti elevate e valorizzare il paesaggio puntando sulle potenzialità naturalistiche del luogo», ha detto il sindaco. I lavori dovrebbero terminare entro la primavera. (ro. se.)

