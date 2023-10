Strada trincea per Lollove 

Il fine settimana è stato da incorniciare. In tanti hanno scelto il villaggio fatato per trascorrere alcune ore in un’atmosfera insolita, rigenerante. Il successo ottenuto dalla manifestazione “Carreras de Lollobe”, però, non può certo spazzare via i problemi di un borgo difficile da raggiungere, annoverato tra i più belli d’Italia. «La strada che conduce a Lollove offre sempre i soliti disagi - dice Roberto Chessa, abitante della frazione nuorese -. Di tanto in tanto viene rattoppata, ma non si vede alcun intervento definitivo». L’assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, sentenzia: «Possiamo fare poco, perché il primo pezzo, quello messo peggio, ricade in territorio di Orune. La rassicurazione che possiamo dare, invece, è che con 100 mila euro miglioreremo l’altra strada, quella in terra battuta e che inizia a Preda Istrada».

Nuovo corso

Lo invocano in tanti, soprattutto dopo la tappa di Autunno in Barbagia. Accantonate le note liete, infatti, la manifestazione ha fatto emergere le solite e irrisolte criticità. «Intanto, si parla sempre delle strade esterne al borgo, ma occorre ribadire come siano malmesse pure quelle interne - dice Simone Ciferni, giovane barbaricino con una passione smodata per il borgo deleddiano, dove gestisce un agriturismo -. Serve un intervento deciso: noi come residenti stiamo facendo il massimo, come sempre, però non basta. L’iter, in un contesto come Lollove, è per forza di cose macchinoso, dunque le risposte devono arrivare dal “pubblico”. Va bene la vetrina di “cortes apertas”, ma riteniamo che occorra spendere le risorse per un qualcosa capace di durare e di migliorare il borgo tutto l’anno». Ciferni precisa: «All’ingresso di Lollove manca il ciottolato; le strade, poi, sono piene di buche e i danni alle auto non si contano; i fili dell’energia elettrica sono a penzoloni. Molto semplicemente, mancano quei lavori pubblici che da altre parti sono la normalità».

Strada dissestata

Per raggiungere quel mondo a parte raccontato da Grazia Deledda, occorre imboccare la solita strada che dalla valle di Marreri, a ridosso della 131 Dcn, si inerpica e dopo una manciata di chilometri svela il borgo. Quello scrigno di tesori capace di esercitare un irresistibile fascino tra i tanti visitatori che ogni fine settimana fremono dalla voglia di ammirare i vicoli costellati da case in pietra, dove il tempo sembra essersi fermato. Roberto Chessa porge un aneddoto: «Nei giorni scorsi abbiamo riprodotto un vecchio cortometraggio, “Giorni di Lollove”. Ebbene, dalla fine degli anni Ottanta a oggi non è cambiato nulla, le immagini sono le stesse. Dal punto di vista urbanistico è tutto invariato».

Il Comune

La strada asfaltata resta la priorità. Quel primo biglietto da visita da sistemare, per rendere Lollove più appetibile. Fabrizio Beccu conclude: «Ribadisco, su quell’iniziale pezzo di strada abbiamo le mani legate, può intervenire solo il Comune di Orune. Sull’altro versante, con partenza da Preda Istrada, interverremo con 100 mila euro. Niente asfalto, però miglioreremo il fondo».