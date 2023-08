Strada trappola, lavori dopo la tragedia 

Restringimenti improvvisi, asfalto da rivedere, addirittura per chi percorre quella strada in un senso di marcia il limite di velocità è di 30 chilometri all’ora, di 90 invece per chi viaggia in direzione opposta. È una Provinciale trappola quella che collega la zona industriale di Macchiareddu ad Assemini in cui martedì ha perso la vita Giacomo Puddu, operaio di 23 anni di Assemini che a bordo di uno scooter ha avuto un incidente contro un’auto e un camion cisterna mentre ritornava a casa dopo una giornata di lavoro.

I lavori

Quel tratto di strada necessita di lavori: lo conferma la stessa Città Metropolitana che fa sapere: «Sono già stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di 2,7 chilometri». Anche il sindaco di Assemini, Mario Puddu, sta valutando i passi da compiere: «Interloquiremo con Città Metropolitana – dice Mario Puddu - non possiamo rimanere indifferenti su quanto è accaduto nel nostro territorio, l'Amministrazione valuterà eventuali soluzioni alternative».

Intanto continuano le indagini sulla dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto particolarmente pericoloso. Dopo un lungo rettilineo la strada si restringe in prossimità di un piccolo ponticello che attraversa il canale e in cui se transita un mezzo pesante non c'è lo spazio per far passare un'altra auto. Un particolare che balza subito agli occhi riguarda i limiti di velocità.

I vigili

«Nel tratto in cui è avvenuto l'impatto i limiti di velocità sono diversi nelle due direzioni» spiega Gianni Carboni, il Comandante della Polizia locale di Assemini che è intervenuta sul luogo dell'incidente e che ha fatto tutti i rilievi. «Per chi viaggia in direzione Macchiareddu, l'autocisterna è di 50 chilometri orari, mentre subito dopo il luogo dell'incidente scende a 30. Nella direzione opposta invece, verso Assemini, la carreggiata che percorreva la vittima, non ci sono cartelli con indicazioni del limite, circostanza che determina come limite massimo di velocità quello di 90 chilometri orari».

I rilievi

Confermata dunque la ricostruzione secondo la quale Giacomo Puddu si è trovato davanti un Suzuki Vitara che aveva rallentato per far passare l'autocisterna. Non riuscendo ad evitarla, l’operaio ha urtato l'auto perdendo il controllo della moto e finendo contro il mezzo pesante. Le indagini confermano anche che l'autocisterna non superava il limite delle 35 tonnellate complessive a pieno carico, imposto in quel tratto di strada. Un primo rapporto è stato già consegnato alla magistratura, presto ne seguirà un altro. Il comandante Carboni però tiene a precisare: «Il limite di velocità massimo va tenuto presente con l'aiuto del buon senso, il Codice della strada dice che l'utente deve comunque tener conto delle condizioni della strada, se per esempio il limite è 50 all'ora ma sono in prossimità di una scuola alle 8.30 del mattino comunque rallento».

