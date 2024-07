Strada Tascusì, primi interventi 

Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria nella Tascusì-Su Filariu. La strada, essenziale nel collegamento alle vette del Gennargentu, è stata ripristinata in più punti, grazie a 60 mila euro di fondi comunali e regionali. «Abbiamo provveduto a eliminare diverse voragini - dice il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - è un primo intervento, con cui abbiamo risposto alle esigenze di allevatori e imprenditori turistici». Lo sguardo è già proiettato al futuro. «Stiamo lavorando - dice l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Mannu - alla sistemazione definitiva del percorso. Le risorse sono notevoli, è una strada essenziale per lo sviluppo montano». Attesa a giorni la messa in sicurezza di via Manzoni e il rifacimento di via Montanaru, a due passi dalla casa-museo del poeta. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA