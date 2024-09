Strada stretta, troppi pericoli per i pedoni 

Una strada stretta e un pericolo per i pedoni. Succede a Sestu in via Oristano, una delle vie del centro storico. Il tratto che incrocia con via Cagliari è particolarmente pericoloso anche perché c’è una curva.

Da una parte un marciapiede molto stretto, dall’altra un tratto con segnaletica a terra, che serve a incanalare il percorso delle auto. Ma gli automobilisti corrono troppo, e c’è chi si fa male. Pochi giorni fa una donna, ha rimediato una rovinosa caduta. Una volta erano presenti archetti dissuasori, per dare ai pedoni uno spazio in più, e obbligare chi guida a rallentare. Qualche automobilista disattento li aveva danneggiati e sono stati rimossi. Ora tra i residenti qualcuno ne chiede il ripristino. «Con l'ufficio polizia locale dobbiamo fare delle valutazioni sulle varie opportunità per mettere in sicurezza il tratto iniziale di via Oristano», risponde il vicesindaco, Massimiliano Bullita, che è anche assessore a Viabilità e Traffico.

