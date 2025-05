«Strada statale come una gruviera dopo i lavori Enel» 

È un appello alla sicurezza stradale, quello del sindaco di Aritzo Paolo Fontana, affinché E-Distribuzione effettui gli attesi ripristini, lungo la SS 295 in direzione Belvì. Qui, dopo i lavori d’interramento delle linee elettriche, l’asfalto risulta ancora usurato, con gli automobilisti costretti allo slalom sulla lingua di cemento a bordo strada: «È importante che E-Distribuzione - dice Fontana - solleciti l’impresa spagnola Elecnor che ha effettuato gli scavi a ripristinare l’asfalto. Il cemento si sta sgretolando, aumentando i pericoli nella circolazione».

Per questo, il primo cittadino di Aritzo non manca di nascondere preoccupazione: «In questo periodo, la SS 295 verso Belvì è percorsa da centinaia di motociclisti, a cui si aggiungono pendolari e mezzi di trasporto pubblico. È importante non si perda altro tempo - evidenzia Fontana - sono diverse le lamentele che stiamo ricevendo tutti i giorni da compaesani e lavoratori in transito».

A pochi chilometri di distanza, decollano gli interventi di Anas Spa, impegnata ad allargare la banchina stradale, in direzione del bivio di Cossatzu: «Le imprese incaricate - conclude Fontana - stanno allargando la carreggiata in un tratto percorso da decine di appassionati del turismo lento, corridori e bikers. Il tutto non potrà fare altro che migliorare la visibilità e la sicurezza per auto e pedoni, oltreché l’ingresso al paese».

