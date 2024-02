«Strada sporca e abbandonata» 

Per il Comune è una via privata, per i residenti è una via abbandonata. Di sicuro è buia, tre lampioni sono fuori uso da tempo. E così via Giovanni XXIII, a due passi dal centro cittadino, diventa spesso una latrina a cielo aperto. «Ho passato i giorni della Sartiglia a ripulire la strada dal lerciume lasciato da ragazzini che hanno pensato bene di utilizzare l’area per “svuotarsi” in ogni senso» sbotta Paolo Canu, titolare del ristorante Pane e Olio. Qualche giorno fa l’ennesima segnalazione al Comune. «L’amministrazione sostiene che la manutenzione sia a carico dei residenti perché è una via privata - spiega Canu - ma in passato era già intervenuta per riparare un guasto, cosa è cambiato?». Oltre al ristorante fanno i conti con i disagi anche un bar, una parruccheria, un negozio di elettronica e studi professionali. Dagli uffici di piazza Eleonora spiegano che il problema sarebbe legato alla mancata cessione al Comune delle opere di urbanizzazione. In sostanza, quando vennero realizzati i condomini nella via, gli standard urbanistici non vennero ceduti al Municipio ma rimasero in capo ai privati che di conseguenza devono farsi carico della manutenzione degli impianti, illuminazione compresa. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA