Strada sbarrata: è rischio isolamento  

Chi da Nuoro si dirige a Oliena trova la strada sbarrata, da alcuni giorni, all’altezza del ponte di Badu ‘e Chercu. Un’ordinanza della Provincia preoccupa, fa temere un lungo e nuovo isolamento, dopo l’agonia vissuta con Oloè. «Non sapevo della chiusura, arrivo da Dorgali e sono diretta a Olbia», racconta stizzita un’automobilista: «Adesso dovrò allungare di parecchio il mio percorso». Il primo cittadino di Oliena, Bastiano Congiu, sentenzia: «I lavori sul ponte di Badu ‘e Chercu erano necessari, la viabilità era limitata a mezzi fino a 21 tonnellate. Dureranno due mesi, questa è la promessa che ci è stata fatta. Chiediamo alla Provincia di monitorare». Con un’ordinanza la provincia di Nuoro chiude fino a metà dicembre il ponte sulla provinciale 22, in passato travolto dalla furia del ciclone Cleopatra. Così, per raggiungere Oliena, con partenza dal capoluogo barbaricino, non resta che percorrere la provinciale 58, in direzione Orgosolo. Poi, all’altezza del bivio di Galanoli, vi è l’obbligatoria svolta a sinistra. Dopo alcuni chilometri ricchi di insidie, il sospirato arrivo a Oliena. Ai piedi del Corrasi monta la preoccupazione. «Se parliamo di viabilità, stiamo affrontando una condizione sempre più grave», precisa Bastiano Congiu. Da Oliena chiedono alla Provincia la massima attenzione, in modo che i lavori possano essere archiviati entro Natale. Poi, si appellano alla Regione. «Mi rivolgo direttamente all’assessore dei Lavori pubblici», conclude il sindaco: «Deve fare un sopralluogo nelle nostre zone, per rendersi conto di persona delle difficoltà che affrontiamo ogni giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA