Strada Sa Serra, lunedì via ai lavori sull’incompiuta 

Il nuovo anno ha portato qualche novità per Sa strada ‘e sa Serra, spina nel fianco tra le opere pubbliche. Ripartono ufficialmente i lavori. Ieri pomeriggio, il consigliere delegato ai Lavori pubblici Daniele Deplano ha effettuato un sopralluogo con il direttore dei lavori e la ditta incaricata. Dovranno essere svolte le opere di completamento: barriere stradali con guard rail, la pavimentazione stradale in asfalto, un muretto di contenimento a monte e le banchine stradali. Inizio dei lavori fissato per lunedì 8. Deplano spiega: «I lavori dureranno circa un mesetto ma la strada rimarrà aperta a senso unico alternato. La strada verrà chiusa per due giorni ma verrà data comunicazione e cercheremo di ridurre al massimo i disagi. I tempi burocratici hanno dilatato i tempi di completamento dell’opera, però era necessario fare quella trafila per poter sfruttare i ribassi e i tempi non vengono gestiti dal comune. Non si poteva fare altrimenti. Si sta finalmente chiudendo il progetto sul ponte». Il cantiere è iniziato a settembre 2022, il primo intervento è stato concluso a fine gennaio 2023 con apertura della strada a febbraio anche se con qualche scossone e protesta manifesta per via del cantiere lasciato incompiuto.

