Strada rurale per Settimo: via ai lavori 

Un piano da 200mila euro per mettere in sicurezza la strada rurale Selargius-Settimo. Un primo intervento di manutenzione è stato fatto di recente, ora il restyling consisterà nel realizzare un manto ecologico per migliorare la percorribilità, comprese le banchine e le cunette.

Il progetto è stato approvato dalla Giunta prima di Natale. Nei giorni scorsi l’affidamento dei lavori a un’impresa specializzata, le risorse investite però non basteranno a riqualificare tutta la strada rurale: «Visti i costi dell’intervento complessivo, che supera le somme attualmente disponibili», è spiegato nella relazione tecnica allegata alla delibera, «si dovrà intervenire da subito con una manutenzione straordinaria in un tratto limitato della viabilità - quello che va dal confine con Sestu sino pochi metri dal guado sul Riu Saliu - rimandando a una successiva variante un eventuale ampliamento del tratto in manutenzione straordinaria».

