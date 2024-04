Strada rurale impraticabile: nuove proteste 

Una situazione che dura da anni, sicuramente difficile da gestire per gli agricoltori. Quella dalla strada che collega Sestu con Soleminis, ancora inagibile nel prolungamento di “Is Cris”. Un tratto di circa 150 metri, che era stato divorato dall’acqua, dopo un’inondazione, ed è rimasta una trappola di fango.

Al punto che chi ha il trattore può passare abbastanza facilmente, mentre chi usa l’auto è in difficoltà. Il punto crea anche problemi perché non si riesce a capire se si tratta di una strada comunale o di penetrazione agraria, non riconducibile dunque alle competenze dell’amministrazione. Questa seconda ipotesi pare comunque la più probabile. Chi ci passa si è dunque dovuto rassegnare al disagio, anche se il traffico è ridotto, e soprattutto di coltivatori. Il Comune di Sestu ha comunque pianificato la sistemazione di vari tratti rurali, anche se questo, al momento, pare non rientrare nell’elenco.

