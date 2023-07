Strada rurale di Cracaxia,  servono altri 800mila euro 

Un progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza della strada di Cracaxia, sterrato di circa 3 km che collega direttamente Dolianova e Soleminis bypassando la Statale 387. Un pezzo importante della viabilità rurale del Parteolla per la presenza lungo tutto il percorso di decine di aziende agricole e zootecniche. Ecco perché, da anni, si cerca di trovare un canale di finanziamento.

Il Comune di Dolianova ci crede, tanto da aver investito una fetta importante dei fondi ottenuti dalla Regione per l’anticipo delle spese di progettazione. Per i lavori servono circa 800mila euro.

L’amministrazione comunale, in accordo con quella di Soleminis, ha partecipato nei mesi scorsi al bando da dieci milioni di euro promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e destinato al settore dell’agroalimentare nei comuni dell’Area Vasta di Cagliari. Richiesta che finora non ha ottenuto risposta. La nuova occasione è rappresentata oggi dai fondi del Pnrr per i quali, però, servono progetti immediatamente cantierabili.

L’approvazione del progetto definitivo per Cracaxia va in questa direzione: avere una carta immediatamente spendibile per incamerare le risorse disponibili. La sistemazione della strada di Cracaxia è richiesta a gran voce da contadini e allevatori che la percorrono ogni giorno per recarsi nelle loro aziende. Ma da un intervento di riqualificazione complessiva trarrebbe beneficio anche la filiera dell’agroalimentare, settore trainante dell’economia del territorio.