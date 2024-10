Strada rurale, a breve l’appalto dei lavori per la sistemazione 

L’amministrazione comunale approva il progetto definitivo esecutivo per la sistemazione della strada rurale comunale in località su Lizzu-su Livrandu, dopo il parere positivo di incidenza ambientale della Regione.

Con un finanziamento di 600mila euro ottenuto dalla Regione verranno riqualificati i quasi 4 chilometri della strada comunale attualmente in grave stato di deterioramento, e percorsa dal fuoco nelle terribili giornate di luglio 2021. Sarà realizzata una nuova pavimentazione in materiale ecocompatibile per garantire un adeguato livello di sicurezza della circolazione locale e agevolare allevatori che giornalmente percorrono quel tragitto per raggiungere le loro aziende agricole.

La strada è strategica tra Cuglieri e Santa Caterina, nell’area della riforma Etfas, molto trafficata, un intervento essenziale per decine di agricoltori che ora non avranno più tante difficoltà e disagi a percorrerla. Risorse fondamentali per mantenere e rafforzare le attività agricole e anche per il turismo. A breve si passerà all’appalto dei lavori.

Il sindaco Andrea Loche: «Stiamo arrivando alle battute finali dell’iter burocratico, a breve verranno appaltati i lavori per questa arteria rurale funzionale a tante aziende agricole. Grazie particolare al consigliere regionale Alfonso Marras, che ha mostrato attenzione e disponibilità per la realizzazione di opere di interesse per il territorio».

