Strada riaperta, fine di un incubo 

Il supplizio è terminato ieri pomeriggio, quando anche la corsia di marcia della strada statale 195 interessata dai lavori sulla condotta del Tecnocasic è stata riaperta al traffico, mettendo la parola fine ai disagi patiti per tre giorni da migliaia di automobilisti. Sospiro di sollievo per residenti, lavoratori pendolari e turisti: l’arteria sulcitana, che era stata chiusa al traffico dalla rotatoria de Sa cardiga e su schironi sino a quella che divide il territorio di Capoterra da quello di Sarroch è di nuovo percorribile in entrambi i sensi di marcia.

I mezzi pesanti

Dovranno ancora attendere pochi giorni i mezzi pesanti: non appena il tratto in cui gli operai sono intervenuti per riparare la mega condotta che porta l’acqua grezza alla raffineria della Saras verrà asfaltato, potranno circolare anche i camion. Il sindaco, Beniamino Garau, dopo giorni di confronti con Anas e Tecnocasic alla fine ha portato a casa la partita: l’altro ieri è riuscito ad ottenere la riapertura di almeno una corsia di marcia, ieri quella dell’intera strada: «In 48 ore siamo riusciti a riconsegnare l’arteria stradale alle migliaia di persone che quotidianamente si spostano nella costa sudoccidentale dell’Isola. Siamo molto soddisfatti per la riapertura della strada, il merito va anche ai vertici del Tecnocasic, che in questi giorni hanno collaborato attivamente per ottenere questo risultato. Per pochi giorni resterà transennata l’area che si trova nei pressi della rotatoria di Su Spantu 2, dove nei mesi scorsi si era formata la perdita nella condotta: dopodiché quell’area, una decina di metri quadri circa, verrà riasfalta».

La condotta

I problemi però, non sono finiti: la condotta perde anche in un altro punto. «C’è un’altra falla – spiega Garau -, ma il tratto di linea interessata non scorre sotto la strada, ma in cunetta, ecco perché per ripararla non servirà interdire nuovamente il traffico. Grazie al dialogo, alla fine, la strada che rischiava di restare chiusa per altri dieci giorni è di nuovo libera, e non ci sarà più il traffico visto nei giorni scorsi». Già ieri, a onor del vero, grazie alla riapertura della corsia della Sulcitana che da Sarroch conduce a Cagliari, non si sono rivisti i serpenti d’auto lunghi chilometri dei due giorni precedenti. Non sono mancati però – complice una segnaletica incapace di spiegare agli automobilisti provenienti da Cagliari che per raggiungere Sarroch dovevano svoltare al bivio per Capoterra e percorrere la Strada provinciale 91 – i disagi dalle prime ore del mattino. Alla fine le macchine arrivate alla rotatoria di Su Spantu 2, dove iniziava l’area del cantiere, e poi tornate indietro sono state numerose.

Le reazioni

Nicola Palomba, titolare dell’albergo Costa dei Fiori di Pula, si augura di non rivivere per il resto dell’estate un disagio come quello patito questa settimana: «È stato terribile, molti clienti hanno perso il volo per essere rimasti incolonnati per ore sulla strada statale 195 bis, non è stato un bel biglietto da visita per la nostra costa». Antonio Lai, titolare di un negozio di abbigliamento nel capoluogo, partendo da Sarroch ha impiegato il doppio del tempo solitamente trascorso al volante: «Sono stati giorni difficili, nonostante non esca di casa in un’ora di punta, ci ho messo un’ora ad arrivare a Cagliari, perché al bivio di Capoterra si formava un tappo. Mi auguro che i disagi siano finalmente terminati».

