Strada provinciale, dopo 10 anni trovati i soldi 

Dopo oltre dieci anni di attesa, è a un passo l’avvio dei lavori sulla Provinciale che collega Serrenti a Samassi. Il progetto per il percorso, lungo quattro chilometri e mezzo, era pronto da tempo: mancavano i soldi, quasi un milione di euro, da poco recuperati tra i fondi di bilancio dell’ente. La gara d’appalto è già in chiusura; da giovedì, immediata, la verifica degli atti per l’affidamento dell’opera, entro giugno la chiusura del cantiere ed il taglio del nastro. «L’urgenza – dice l’amministratore della Provincia del Medio Campidano, Roberto Cadeddu – è d’obbligo. Si tratta di uno dei percorsi più trafficati del territorio, ma anche uno dei più trascurati».

Il progetto

«Gli interventi – annuncia Cadeddu – garantiranno la messa in sicurezza con il rifacimento della pavimentazione bituminosa. Verranno rimossi tutti gli accessi abusivi ai fondi agricoli: quelli non autorizzati dalla Provincia sono tantissimi e creano pericoli. Saranno eliminate anche tutte le piccole opere realizzate negli anni in conflitto con il codice della strada. Il limite di velocità sarà di 50 chilometri l’ora. Sempre a servizio della sicurezza si sostituiranno totalmente le barriere di protezione laterali, danneggiate e obsolete. A completare l’opera saranno la nuova segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino delle cunette laterali che ad ogni acquazzone allagano le terre circostanti».

Il finanziamento

Il finanziamento è di 937 mila euro: «Sono fondi provinciali, di cui già disponibili 640 mila per la partenza», commenta il commissario. «Il resto – aggiunge – lo troveremo entro l’anno. Non solo. Abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti per realizzare le nuove opere di manutenzione della provinciale Nuraminis-Serramanna e della Serramanna-Serrenti per complessivi 14 chilometri». Anche queste sono opere molto attese.

I sindaci

La Samassi-Serrenti è stata, finora, una strada dimenticata, nonostante i ripetuti solleciti delle amministrazioni comunali e le proteste per gli incidenti frequenti e l’erba alta ai bordi. Leo Talloru, sindaco di Serrenti: «Dopo anni di lotta, l’impegno preso dal neo-commissario è sicuramente un’ottima notizia. Ancora di più perché sappiamo l’inizio e anche la fine dei lavori: entro 180 giorni. Una necessità per una strada trafficata, con molti pendolari verso la ferrovia, la 131 e il collegamento con il Sulcis. Il manto stradale non esiste più, le buche sì, abbastanza visibili». Beatrice Muscas di Samassi: «Un intervento che aspettavamo da tanto. Metterà fine alla pericolosità, soprattutto perché al momento, con le piogge e il buio, la strada è veramente impraticabile. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato». E il capogruppo di minoranza, Giancarlo Melis: «Fine di disagi in particolare per via di un percorso completamente al buio, di conseguenza pericoli, incidenti, macchine distrutte. La sicurezza della viabilità deve essere al primo posto».

RIPRODUZIONE RISERVATA