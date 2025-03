Strada Provinciale 35, via ai lavori dopo le proteste 

Finalmente è stato aperto il cantiere lungo la Provincia 35, nel tratto tra Baradili e il limite di confine per Ussaramanna. Un lavoro che arriva dopo le ripetute proteste e segnalazioni dei sindaci di Baressa, Mauro Cau, e di Baradili, Marianna Camedda. «Ho verificato personalmente lo stato disastroso della 35 - ha ammesso anche l’Amministratore della Provincia, Battista Ghisu – caratterizzata da buche pericolose che mettevano a rischio l’incolumità degli automobilisti. Dal bilancio dell’Ente sono riuscito a reperire circa 100 mila euro per intervenire con la massima urgenza. Ripristiniamo le condizioni di normale percorribilità di un tratto stradale teatro di diversi incidenti».

L’intervento in particolare prevede la posa del nuovo asfalto con sistemazione delle banchine e della segnaletica. Ghisu intanto annuncia l’apertura «a breve di un cantiere anche nel tratto Villaurbana-Usellus-bivio Statale 442 verso Albagiara, intervento per il quale si sta completando la gara d'appalto per assegnare i lavori».

Mentre «sono in fase di definizione gli accordi quadro per interventi su 22 strade. Sempre in Marmilla - precisa Ghius – interverremo sulle Provinciali 44, 40, 46, 51, 72 e infine sulla 95 che da Villaverde porta al bivio sulla Statale 442. Interventi che prevedono una spesa di circa 2 milioni di euro». ( m. g. )

