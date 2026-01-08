Strada provinciale 22: «Finanziamenti bloccati da dieci anni»  

La strada provinciale 22, che collega Escalaplano con Goni, è oggi il simbolo di una viabilità interna al collasso. Realizzata dall’ex Comunità montana e passata alla Provincia di Cagliari nel 2012, l’infrastruttura non riceve interventi strutturali da oltre dieci anni. Nonostante un progetto definitivo da 2,5 milioni di euro, i tagli al bilancio e il valzer di competenze tra Città Metropolitana e Provincia del Sud Sardegna hanno congelato ogni cantiere.

Il risultato è un’arteria degradata e pericolosa: il manto stradale è ridotto a un colabrodo, i guardrail sono spesso assenti e diverse opere d’arte, come ponti e banchine, necessitano di verifiche urgenti. Una situazione critica che si aggrava con l'incrocio "killer" tra la circonvallazione di Escalaplano e la Sp 115 per Orroli, denunciato dagli amministratori per l’assenza di segnaletica e la scarsa sicurezza.

«Abbiamo il diritto di vivere in questi luoghi, ma possiamo farlo solo con strade sicure», attacca il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis. Gli fa eco il commissario di Goni, Remo Ortu, che avverte: «Senza manutenzione rischiamo l'isolamento; mancano persino le barriere laterali».

La posta in gioco è alta: la Provinciale 22 non serve solo i residenti, ma è un asse strategico per la bassa Ogliastra, la Barbagia di Seulo e il turismo che dalle coste del Sarrabus punta verso l'interno. Per rompere l'impasse, i sindaci hanno fissato un incontro a Cagliari, entro fine mese, con il sindaco metropolitano Massimo Zedda. L'obiettivo è unico: sbloccare i fondi e far uscire il territorio da un isolamento diventato ormai insostenibile.

