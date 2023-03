«Strada provinciale 2,  il guard rail è necessario» 

«Impedire che nella strada provinciale 2 si verifichino altri incidenti mortali? Per accorciare i tempi di intervento basterebbe utilizzare studi e documenti già in mano della Provincia da moltissimi anni».

Dal comitato antiochense “Porto Solky” arriva un contributo al dibattito, in questi giorni in corso, sulla sicurezza nella strada Carbonia-Villamassargia, teatro anche di recente di incidenti mortali. «In questi giorni sono stati annunciati nuovi studi, progetti e richieste di fondi per futuri lavori - dice il portavoce di Porto Solky, Rolando Marroccu - facciamo presente alla Provincia che è assurdo aspettare altre morti per certificare la pericolosità della Sp 2 visto che hanno già ampia documentazione sul tema. Già dieci anni fa, infatti, il Cirem (Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità), nel piano trasporti provinciale, parlava di strada a rischio e della necessità del guard rail. La Provincia ha quindi già questa esaustiva documentazione che ne certifica la pericolosità grazie agli studi commissionati a suo tempo, con circa 500 mila euro di spesa al Cirem». Il comitato inoltre, si rivolge ai sindaci di Perdaxius, Masainas, Villaperuccio, Tratalias, Giba, Domusnovas, Nuxis, Narcao, Santadi, San Giovanni Suergiu, Carbonia Sant’Anna Arresi, Portoscuso, Piscinas e Carloforte: «Perché non rivendicano quanto già formalmente richiesto, ovvero l’utilizzo dei 57,5 milioni di euro del Piano Sulcis recuperati nell’interesse dello sviluppo territoriale ed economico dell’intero Sulcis per il settore viabilità? Sono fondi con i quali si potrebbe mettere in sicurezza e con urgenza l'intera viabilità territoriale, non solo la strada Provinciale 2».

