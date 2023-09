Strada più sicura verso l’ecocentro 

Prendono il via, a Uta, i lavori di messa in sicurezza delle strade tra l’ecocentro comunale, via Is Prunixeddas, via Pergolesi e Fresia. Si tratta d’importanti interventi, mirati al miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana e al benessere della comunità locale.

Il progetto si divide in due fasi: nel primo intervento verrà realizzato uno strato di fondazione, poi saranno costruite le cunette e, infine, verrà applicato un nuovo manto d'asfalto per garantirne la sicurezza e la durabilità. Con la seconda parte, finalizzata al completamento della strada, verrà eseguita la fresatura della superficie e la stesura del nuovo asfalto. L'importo totale dei lavori ammonta a 380mila euro, di cui 300mila attinti dai fondi regionali e 80mila dalle risorse comunali. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA