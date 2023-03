«Strada pericolosa,  qua corrono tutti: servono i dissuasori» 

Una strada urbana, molto trafficata, vicino alle scuole primarie di via Guspini e a quelle dell’infanzia di via Piria, troppo spesso utilizzata come autostrada, dove le auto sfrecciano ad alta velocità, incuranti del cartello che segnala il limite dei trenta chilometri orari.

Via Don Minzoni è ormai diventata pericolosa. I lavori di messa in sicurezza di quell’area non sono ancora stati ultimati, i controlli da parte delle forze dell’ordine sembra siano sporadici e così, auto, moto e motorini corrono a velocità folle rischiando continuamente incidenti. L’ultimo, ieri mattina, ha fatto tremare tutti. I pedoni, prima di riuscire ad attraversare in sicurezza, devono fare gli scongiuri. Tre i gatti investiti solo nell’ultimo mese e abbandonati in mezzo alla carreggiata.

Commercianti e residenti sono esausti e spaventati, da settimane ormai denunciano il pericolo e i rischi che corrono, con la speranza di vedere gli operai del Comune installare i dissuasori. «Funzionerebbero da deterrente», ripete in continuazione Samuele Camba, autocarrozziere, «ma serve prima di tutto una presa di coscienza degli automobilisti. Il dissuasore limita sicuramente la velocità, qui correvano prima, ma ora che c’è la rotatoria è anche peggio». Willy Congiu dalla sua officina assiste giorno a scene da autodromo: «Bisognerebbe mettere una bandierina a scacchi all’inizio della via e una alla fine, sembrano le gare nei film. Le auto volano, non rispettano la segnaletica e fanno sorpassi azzardati. Non si preoccupano del rischio che corrono loro e, a causa loro, chi si muove a piedi o in auto rispettando il codice della strada».

