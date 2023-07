Strada pericolosa, niente bus per il mare 

I rami degli alberi invadono la carreggiata e l’Arst sospende la corsa estiva per la Costa Verde. È allarme sicurezza sulla Provinciale che collega Montevecchio a Funtanazza dove i conducenti dei pullman, costretti a spostarsi nella corsia opposta di marcia, sono in attesa che la Provincia del Medio Campidano esegua la potatura o l’abbattimento degli alberi e poter riprendere così la tratta da Villacidro alla Costa Verde, passando per Guspini, Arbus e Montevecchio.

Le segnalazioni

A sollevare il problema è stata l’Arst, certa che in poco tempo gli autobus avrebbero ripreso a viaggiare, come ogni anno. «La questione – ricorda il direttore Carlo Poledrini – è legata alle norme di sicurezza. Lavoriamo nel rispetto del servizio pubblico e dei passeggeri che scelgono i nostri mezzi. Siamo pronti a partire, ma ci risulta che la situazione, rispetto alla nostra segnalazione, non sia cambiata». E il ritardo scatena le lamentele per un servizio pubblico soppresso.

Le responsabilità

«Hanno avuto tutto il tempo – sbotta Alessandro Marongiu, cittadino di Arbus residente a Guspini – per tagliare i rami sporgenti, siamo a metà luglio, col caldo di questa stagione in tanti sarebbero voluti andare al mare. Un diritto negato, nonostante paghiamo le tasse». E il commissario della Provincia, Mario Mossa, spiega: «Sono in attesa del tavolo tecnico che dovrebbe convocare il Comune. La strada in questione ricade in un’area comunale protetta. Qualcuno mi dovrà dire cosa e dove posso tagliare. Non possiamo rischiare di commettere un reato».

Il Consiglio

La questione della strada appena messa a nuovo con quasi mezzo milione di euro è arrivata in Aula consiliare. «Se fossimo i proprietari – ha detto il sindaco Paolo Salis – avrei fatto un’ordinanza per eliminare i rami sporgenti. Stiamo collaborando a risolvere il problema. La soluzione prospettata è attivare un tavolo tecnico con le forze interessate, le sole che possono verificare come procedere». La replica della minoranza non si è fatta attendere. «La Giunta – ha sbottato Agostino Pilia – si conferma improvvisazione pura, con i danni che ne conseguono. L’assenza di una programmazione ha comportato il blocco dei pullman per il mare, importante per chi non possiede un mezzo per viaggiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA