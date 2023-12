Strada pericolosa, mezzo milione 

Potrebbero essere conclusi entro la primavera i primi interventi sulla strada provinciale 33 nel tratto che collega Samugheo ad Allai. Nei giorni scorsi l’esecutivo ha approvato lo schema di protocollo con la Provincia che però al momento non è in grado di eseguire l’intervento. Da qui la collaborazione con il Comune viste le condizioni della Provinciale fra buche, avvallamenti e guard-rail pericolosi. La Provincia ha stanziato mezzo milione. «Per il Comune seguire questi lavori comporta un impegno maggiore per l’ufficio tecnico ma abbiamo voluto dare il nostro contributo» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Mura. Il vicesindaco Massimiliano Urru aggiunge: «È dal giorno della nostra elezione che stiamo chiedendo interventi per la Provinciale. Questi 500 mila euro sono insufficienti, ma è un primo passo». ( a.o. )

