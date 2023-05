«Strada pericolosa, a rischio il bus per Cala Sapone» 

«Se non saranno eseguiti i lavori di sistemazione della strada e dell’area di sosta, non saremo in grado di svolgere il servizio di collegamento con la località balneare di Cala Sapone».

I titolari della ditta “Senis” che, dal 1981, ogni estate garantiscono il servizio di trasporto di turisti e bagnanti, mettono sull’avviso l’amministrazione comunale, proprietaria dell’arteria stradale. Dal 16 giugno prossimo dovrebbe prendere il via il servizio di collegamento da Sant’Antioco a Cala Sapone. «La richiesta si rifà alle condizioni degli scorsi anni quando abbiamo dovuto lavorare con grande difficoltà - dice Enrico Senis - la strada è stretta, ma ciò che pesa maggiormente è la mancanza di manutenzione, soprattutto lateralmente e nell’area di sosta». Raffaele Senis aggiunge: «Chiediamo maggiore attenzione, soprattutto per la sicurezza della circolazione stradale. Devono garantirci gli spazi per transitare e per fare manovra, altrimenti saremo costretti a rinunciare». Il sindaco si dice convinto del fatto che non ci saranno problemi: «Sono in corso i lavori per stendere la fibra ottica e per la sistemazione di siepi e banchine laterali - dice Ignazio Locci - ritengo che non ci saranno problemi per la ditta Senis che offre un servizio fondamentale sostenuto con risorse pubbliche».

