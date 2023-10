Strada per Villagreca: marciapiedi e rondò per garantire sicurezza 

Un progetto da 230 mila euro per il completamento dei marciapiede della via Nazionale e per la riqualificazione della rotatoria tra la strada provinciale 33 per Samatzai e la strada che conduce alla frazione Villadreca. A Nuraminis la Giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Anni ha approvato il progetto esecutivo per le due opere.

«L'importo dei lavori ammonta a 230mila euro, necessari per il rifacimento dei marciapiedi nella via Nazionale, a partire dall'incrocio con la via Garibaldi fino all'intersezione con la via Nenni e via Ugo La Malfa, e per la riqualificazione della rotonda sulla strada provinciale che collega Nuraminis e Villagreca», annuncia il primo cittadino, che entra nel dettaglio dei progetti: «I marciapiedi saranno realizzati mantenendo la tipologia di quelli esistenti nell'altro tratto della via Nazionale. Una nuova aiuola, parcheggi regolamentari, l'implementazione dell'illuminazione pubblica e la ristrutturazione del vecchio serbatoio idrico garantiranno maggiore sicurezza alla circolazione e ai pedoni».

Dai marciapiedi alla rotatoria. «La rotonda che collega Nuraminis e Villagreca sarà riqualificata con la piantumazione di alberi e arbusti caratteristici della macchia mediterranea. Un nuovo impianto di irrigazione, il posizionamento di ciottolato e di terreno vegetale e la nuova cartellonistica creeranno un'isola verde di collegamento tra il centro abitato di Nuraminis, le attività commerciali del Pip e la frazione di Villagreca».

A breve partirà il cantiere.

