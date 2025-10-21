VaiOnline
Assemini.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Strada per Sestu, via libera del Comune al nuovo progetto 

La Giunta del Comune di Assemini ha finalmente esaminato, recepito e detto “sì” al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento funzionale della strada di collegamento Assemini-Sestu. Il progetto di Città Metropolitana, che verrà finanziato con 8,3 milioni di euro di fondi regionali, era nato a seguito di un accordo firmato nel 2018 dai rappresentanti dei Comuni di Assemini e Sestu. Gli elaborati preliminari erano poi stati trasmessi ai due Municipi il 30 agosto 2022. Così, da ben tre anni, Città Metropolitana è rimasta in attesa di ricevere la condivisione del progetto da parte dell’amministrazione comunale asseminese, intramezzata solamente da un primo accoglimento, nel dicembre del 2022, firmato dall’allora Commissario straordinario.

L’opera prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada intercomunale de Is Canadesus, arteria trafficatissima che collega l’incrocio sulla Statale 130, all’uscita di Assemini da via Sardegna, e Sestu. Una strada stretta, buia, dissestata e priva delle basilari condizioni di sicurezza. Nata come via secondaria di campagna è diventata, dopo l’avvento delle località commerciali “More Corraxe” e “Cortexandra”, uno snodo fondamentale sia per raggiungere l’area dei grandi centri commerciali (per lavoro o diletto), ché per immettersi velocemente sulla Statale 131, soprattutto in direzione Cagliari. E una strada che, negli ultimi 10 anni, ha contato innumerevoli incidenti stradali dall’epilogo, talvolta, tragico. (sa. sa.)

