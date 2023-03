Strada per Sestu, dopo anni arriva l’asfalto  

Risorse anche per le strade del centro urbano, in questo caso comunali. «Con 95mila euro si procederà con il ripristino del piano viario di via Sant’Olimpia e di una parte di piazza Don Orione», annuncia il sindaco, «mettendo mano al tappeto d’usura che a causa di interventi eseguiti non a regola d’arte nel corso degli anni si presenta allo stato attuale fortemente danneggiato». Mezzo milione è riservato alla riqualificazione di via Istria, una delle strade del centro più trafficate. «Prima», aggiunge Concu, «si darà avvio a una serie di importanti e complesse indagini georadar sulla via Istria, procedura che permetterà di indagare sulla salute dei sottoservizi in una delle arterie principali della nostra città, andando a verificare le cause dei cedimenti che nel corso del tempo sono stato riscontrati, soprattutto a seguito delle piogge invernali. Indagini non invasive», sottolinea Concu, «al termine delle quali avremo un quadro completo e accurato da cui partiremo per studiare le azioni da intraprendere sulla strada in un’ottica di sicurezza e di decoro».

Il sì al finanziamento di 200mila euro è arrivato nei giorni scorsi, ufficializzato nella graduatoria di Argea, l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura. Un tesoretto che si somma ai fondi già stanziati per altri interventi programmati. «Parliamo di poco meno di 800mila euro, una cifra certamente molto importante che ci vedrà proseguire l’importante lavoro di riqualificazione e manutenzione sulla viabilità portato avanti nei cinque anni passati in gran parte del territorio comunale», sottolinea il sindaco Gigi Concu. «Nello specifico, con i 200mila euro ottenuti grazie al progetto predisposto dai nostri uffici e ritenuto finanziabile si interverrà con la riqualificazione completa della strada rurale Selargius-Sestu, un’arteria che congiunge i due Comuni, attraversando le nostre campagne, e sulla quale si affacciano diverse aziende agricole che certamente beneficeranno delle opere previste».

Un piano da 800mila euro per migliorare la viabilità di Selargius. Comprese le strade rurali, con 200mila euro finanziati dalla Regione per l’arteria di campagna che collega il territorio selargino con Sestu. Il resto delle risorse - del bilancio comunale - è invece destinato ai nuovi asfalti di via Istria e via Sant’Olimpia.

Riqualificazione

Le altre vie

I divieti

Rilievi nel sottosuolo di via Istria che di fatto saranno concentrati in tre giorni - dal 29 al 31 marzo - con tanto di divieti nella viabilità decisi dal Comune per consentire l’attività di indagine con il georadar: stop alla sosta dalle 8 alle 17, la carreggiata verrà ristretta e sarà istituito il senso unico alternato.

