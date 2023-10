Strada per la zona artigianale totalmente dissestata 

Una piccola voragine al centro della carreggiata, ma anche altri cedimenti del manto d'asfalto che rendono l'arteria estremamente pericolosa in special modo dopo il calare del buio. Sono le condizioni in cui versa la strada che da Musei conduce alla locale zona artigianale, alla periferia nord del centro abitato. Un tratto di strada particolarmente trafficato in special modo da mezzi pesanti e trattori.

Nonostante le segnalazioni degli automobilisti preoccupati per i pericoli che si corrono a percorrerla non si è ancora provveduto alla nuova bitumazione. Un problema che persiste da moltissimo tempo e a cui nessuno ha ancora posto rimedio. (p. cab.)

RIPRODUZIONE RISERVATA