Strada per il mare, lavori al via 

Il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, spiega l'importanza dei lavori e sottolina la necessità di terminarli in tempi brevi: «La sistemazione della Provinciale Gonnos-Arbus – dice – è un importante tassello nella sistemazione della viabilità secondaria. La strada, oltre che collegare i nostri due paesi, facilita l'accesso alle coste. Tanti gonnesi sono abituali frequentatori di Piscinas, Scivu e delle spiagge di Buggerru e Fluminimaggiore, e utilizzano la Provinciale per raggiungere la propria meta. Mi auguro uno svolgimento veloce dei lavori e che gli stessi terminino prima dell'inizio della stagione estiva».

L'intera opera, iniziata già tre anni fa, è stata divisa in due blocchi di lavori: il primo già concluso da un anno riguardava la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi; il secondo lotto è quello che inizierà a breve e interesserà tutta la strada, esclusi i tratti già oggetto d'intervento del primo lotto. Non un'azione da poco: gli interventi riguarderanno la sistemazione delle cunette che verranno sagomate per aiutare il defluire delle acque piovane ed evitare ulteriori danni dovuti allo sgretolamento. Ci saranno poi interventi sulla segnaletica stradale orizzontale, oggi per buona parte assente e danneggiata, e su quella verticale, poco visibile. Altri interventi riguarderanno il rifacimento del manto stradale che risulta particolarmente sconnesso e in alcuni punti pericoloso. La giusta pendenza favorirà il deflusso delle acque evitando il fenomeno dell'aquaplaning.

Oltre un milione e 200 mila euro per risistemare la strada provinciale numero 67 che collega Gonnosfanadiga e Arbus. Inizieranno a breve i lavori del secondo lotto.

Fattore tempo

Dialogo fra enti

«Un intervento di questo tipo non veniva portato avanti da oltre vent'anni», rimarca il sindaco di Arbus Paolo Salis: «Per noi questi lavori, frutto della collaborazione con la Provincia e la Regione, rappresentano un grande risultato per vari motivi. Il rifacimento della Provinciale 67 era uno degli obiettivi del nostro mandato e più volte, in campagna elettorale, abbiamo spiegato quanto tenessimo a questo progetto. Arbus è una realtà che ha bisogno di essere parte integrante dell'economia dei paesi del Linas, e la strada dissestata non può certo aiutare il transito in paese».

