Isili.
09 agosto 2025 alle 00:19

Strada per il carcere, la Regione concede i fondi al Comune 

Sulla viabilità della zona industriale di Perd’e Cuaddu sarà il Comune di Isili a eseguire la manutenzione diventata ormai improrogabile. L’amministrazione locale ha ottenuto un finanziamento dalla Regione. Si tratta di centomila euro che però saranno sufficienti solo in parte per porre rimedio alle criticità di questo tratto di strada diventato pericoloso soprattutto a causa dell’invasione della carreggiata dalla folta vegetazione che limita la visibilità.

La somma a disposizione del Comune sarà sufficiente per la pulizia delle cunette che saranno così liberate da piante e arbusti e per il ripristino di alcune buche. La strada non è di proprietà comunale ma del Consorzio Industriale: la Regione ha riconosciuto il finanziamento al Comune di Isili, che opererà come ente delegato.

Si tratta di una bretella, che si snoda dalla Statale 128, diventata nel tempo fondamentale per i collegamenti tra il Sarcidano e la Barbagia di Seulo, la Barbagia di Belvì ed il Mandrolisai e pe ri collegamenti con la colonia penale «Come amministrazione», ha detto il sindaco isilese Luca Pilia «abbiamo richiesto la presa in carico del tratto di strada alla Provincia, si tratta di un’arteria strategica che ha bisogno di manutenzione». (s. g.)

