Strada per Feraxi, via le buche 

Via le buche e i dislivelli dai tornanti impolverati che collegano Feraxi con Capo Ferrato. L’intervento è durato mezza giornata ed è stato effettuato del Comune di Muravera con alcuni mezzi meccanici che hanno, appunto, spianato alcuni tratti della strada bianca diventati ormai impraticabili. Duranti i lavori la strada è stata chiusa al traffico tra qualche protesta da parte degli automobilisti «perché – hanno detto – non c’era nessun cartello che segnalava lo stop».

Il Comune ha provveduto a sistemare anche la strada di via delle Agavi e di via delle Rose a Costa Rei e la discesa a mare in zona Monte Nai. C’è attesa, in ogni caso, per la sistemazione definitiva della Feraxi-Capo Ferrato, strada che consente un facile e suggestivo collegamento tra Feraxi e Costa Rei. I lavori da 2,6 milioni di euro per completarla con l’asfalto dovrebbero iniziare subito dopo l’estate. (g. a.)

