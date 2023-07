«Strada per Decimomannu più sicura» 

Cominceranno la prossima settimana i lavori per la sistemazione di via Cagliari nel tratto che va dal cimitero di Assemini fino al confine col territorio di Decimomannu. Verranno riempite le numerose buche presenti, soprattutto nella carreggiata in direzione Cagliari, alcune delle quali così estese e profonde da rappresentare un pericolo per i cittadini, anche perché quella strada è scarsamente illuminata. Nello stesso tempo sono previsti lavori in parte già cominciati per la sistemazione della pista ciclabile che collega i due comuni. Gli operai hanno già sostituito alcune lampadine dei lampioni che illuminano il percorso.

È prevista anche la piantumazione di nuovi alberi che erano già stati sistemati in passato per sostituirne altri buttati giù dal vento o estirpati qualche anno fa, non senza polemiche. Tuttavia molti dei nuovi alberi si erano seccati col tempo a causa di un problema al sistema dell'irrigazione.

L’intervento

«L'asfalto ha ceduto lungo il taglio che era stato praticato per l'installazione della fibra - spiega il sindaco Mario Puddu - probabilmente non era stato ripristinato, allora, correttamente. Abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini e gli uffici hanno provveduto a segnalare alla CoBis, Costruzioni bitumi Sardegna, la ditta che ha in appalto la manutenzione delle strade cittadine, la necessità di un intervento per mettere in sicurezza la strada. Anche la pista andrà un po' sistemata, dopo 8 anni ne ha bisogno, ma per quei lavori occorrerà l'approvazione del Consiglio per una variazione al bilancio».

La minoranza

Lavori che l'opposizione accoglie positivamente ma con una puntualizzazione: «Ben vengano i lavori che mettono i cittadini nella condizione di viaggiare in sicurezza -precisa Diego Corrias, della minoranza Cinque Stelle in Consiglio - ma questi sono lavori che gli uffici fanno quasi in autonomia. Non si tratta di una programmazione strutturale».

Della stessa opinione Niside Muscas della minoranza in Consiglio «Tutto ciò che garantisce la sicurezza delle persone è sempre gradito. Del resto tutti lo abbiamo promesso in campagna elettorale, quindi è giusto che si faccia. Però - puntualizza la consigliera del centrodestra - mettere delle toppe serve a poco, lo vediamo sempre, alla prima pioggia salta di nuovo tutto. Sarebbe necessario programmare degli interventi strutturali che diano risultati a lungo termine». I lavori verranno finanziati con fondi comunali.

