«Strada per Cala Lunga in condizioni pessime, i Comuni intervengano» 

Il giro dell’isola di Sant’Antioco è al centro del dibattito politico.

La capogruppo di opposizione Ester Fadda pone l’accento sule condizioni della strada di Cala Lunga che segna il confine tra Calasetta e Sant’Antioco. «Abbiamo potuto verificare le condizioni critiche della strada di confine tra Sant’Antioco e Calasetta - ha detto Ester Fadda - il tratto, riveste un’importanza strategica significativa: consente di completare l’intero giro dell’isola e rappresenta la principale via d’accesso alla spiaggia di Cala Lunga, una delle mete balneari più belle e suggestive del nostro territorio, frequentata dai residenti e dai turisti di entrambi i Comuni. Le condizioni attuali della carreggiata risultano inadeguate, con evidenti criticità che compromettono la sicurezza e la fruibilità del percorso. Con la stagione turistica già avviata, riteniamo indispensabile un intervento tempestivo. Lanciamo un appello ai sindaci di Sant’Antioco e Calasetta affinché si coordinino e intervengano congiuntamente». Immediata la risposta del sindaco Ignazio Locci che precisa: «Quella non è una strada, bensì il guado di un fiume. – dice – Chi fa quel percorso, spesso anche in auto, se ne assume le responsabilità. Con le piogge della scorsa stagione avevamo chiuso con transenne proprio perché era pericoloso. Abbiamo sistemato la strada di nostra competenza, asfaltato tutto, fino alla deviazione per la spiaggia. Tutto il resto, non si può fare. Non lo aveva mai detto nessuno prima d’ora. Lo dico io. Servirebbe un ponte. Impossibile ovviamente da realizzare».

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