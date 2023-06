Strada per Badde Orca, a breve il cantiere 

La Giunta comunale con una delibera del 31 maggio ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento della viabilità per Badde Orca, percorso di valenza strategica per i collegamento nell'agro sui rilievi di Montresta e per il settore del turismo collegato alla natura. La strada, alla quale si accede dalla provinciale Bosa-Montresta, il cui tratto bitumato si interrompe in località “S’Iscala ‘e s’aranzu”, versa ormai da tempo in condizioni di precaria sicurezza per la viabilità.

L’opera

Spiega il vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici Federico Ledda: «Il cattivo stato del tappeto bituminoso ha causato, in alcuni punti, anche difficoltà alla circolazione. Di assoluta importanza per l’ambito produttivo della zona, la strada collega gli accessi di numerose e importanti attività agricole e zootecniche, nonché ad aree tutelate ed è una fondamentale arteria per l’area circostante anche in occasione di emergenze di protezione civile». L'assessorato dell’Agricoltura della Regione, a seguito di bando del 2017, ha assegnato al Comune di Bosa duecentomila euro nel 2021. «Gli interventi, per i quali ora si avvieranno le fasi d’appalto delle opere - spiega Ledda - consistono nello sfalcio della vegetazione, nella pulizia e spurgo degli attraversamenti stradali, nella pulizia e risagomatura della cunetta di monte e nella realizzazione di cavalcafossi, dal lato del monte, in corrispondenza degli ingressi ai terreni delle aziende». Si interverrà, inoltre, per la stabilizzazione dello strato di massicciata e nella pavimentazione: «Sarà utilizzato un conglomerato bituminoso per tre tratti di estensione totale di quasi 900 metri». L’intervento - progettista l'ingegner Giuseppe Ibba - era necessario: «Si tratta di garantire sicurezza e accessibilità ai fondi agricoli e alle proprietà che oggi costituiscono un importantissimo tassello economico per la comunità» spiega l'assessore Ledda.

Le altre emergenze

L'urgenza di intervenire sul percorso verso Montresta c’era da tempo. Ma non è la sola che riguarda la viabilità in Planargia. Un altro esempio di disattenzione pericolosa viene dalla situazione dalla 129 bis a Modolo, svincolo per Turas, dove da anni un tratto della carreggiata scivola a valle e l'unico intervento è la messa in opera di transenne per il senso alternato di marcia.