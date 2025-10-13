Strada panoramica contesa 

Potrebbe essere la passeggiata all’aria aperta più bella da proporre a tutti gli amanti della natura di Iglesias e non solo, invece, il tratto di strada che circonda il lago della diga di Punta Gennarta per ora è solo sede di polemiche tra Comune e Ente acque della Sardegna (Enas) che gestisce la diga nell’ambito del Sistema idrico multisettoriale regionale.

La richiesta

Il Comune chiede da tempo all’Enas l’autorizzazione al riutilizzo della strada per usi sportivi, turistici e ricreativi ma Enas motiva il proprio diniego per ragioni legate alla sicurezza e alla gestione. La strada infatti, presenta, secondo quanto sostenuto da Enas, gravi criticità e funzionalità in relazione ai requisiti previsti dal Codice della Strada. Ma il Comune, nello specifico l’assessorato all’Urbanistica, si è impegnato per restituire alla città quel tratto di strada, come spiega l'assessora alla Urbanistica, guidato da Giorgiana Cherchi: «Stiamo lavorando su questo fronte e cercando di trovare una nuova intesa con Enas - ha spiegato l’assessora - al fine di restituire la bella passeggiata al pubblico per fini sportivi e ludico-ricreativi». Ma sull’altro fronte, l’amministratore unico di Enas, Marco Soriga, continua a ribadire che il problema è legato alla sicurezza del luogo e alla sua gestione. «Il problema non è tanto il voler restituire o meno quel tratto di strada al pubblico - dice Soriga - ma il voler prima superare tutte le criticità che oggi impedirebbero la gestione in massima sicurezza del tratto di strada. Noi potremmo venire incontro al Comune ma è fondamentale per noi garantire la sicurezza del luogo nel momento in cui si decide di aprirlo all’uso pubblico»..

Le criticità

Fra le ragioni sostenute da Enas, quattro sono determinanti. La prima è il tracciato cieco, privo di spazi di manovra e inversione di marcia. C’è poi il problema delle possibili interferenze con la Statale 126 e con l’accesso all’impianto di potabilizzazione di Punta Gennarta. Pesano, infine, l’assenza di banchine laterali e i punti potenzialmente instabili e difficilmente ispezionabili. Enas apre però uno spiraglio per un nuovo accordo: «Siamo disposti a collaborare - conclude l’amministratore unico - ma il Comune dovrà assumersi ogni responsabilità di gestione, custodia e manutenzione del luogo». Il Comune infine, potrebbe anche richiedere la riclassificazione e trasferimento della strada alle sue proprietà.

