Strada off limits per una grata rotta 

Un rione prigioniero di una vecchia griglia ormai deformata. A Sanluri esplode la protesta. «Da anni – sbotta Omar Spiga – segnaliamo al Comune i disagi e i pericoli per le nostre case, aumentati dopo la posa dell’asfalto a giugno, tanto che la zona è stata chiusa al traffico». La grata per lo scolo delle acque piovane impegna tutta la carreggiata, all’incrocio tra le vie Modigliani e Cima, vicino alle case.

La protesta

La rabbia è esplosa dopo la pioggia di settembre. «La rottura di un tubo delle rete – racconta Maurizio Canu – ha peggiorato la situazione, mi sono trovato con la casa allagata. Abbanoa ha riparato il guasto ma ho capito il rischio al quale siamo esposti. La griglia è otturata e considerato che la città spesso si allaga, la paura di è tanta». Sotto accusa il Comune per il mancato intervento. «Avevano promesso – aggiunge Spiga – di risolvere tutto con gli asfalti, invece il problema è peggiorato. Il nuovo manto si sbriciola e il materiale finisce nel canale di scolo, ormai otturato e con piantine che spuntano all’esterno. Abbiamo avvisato la Municipale, gli agenti sono venuti e, verificato il pericolo, hanno transennato tutto bloccando il collegamento fra le due vie». E così alcuni residenti arrivano davanti casa e poi sono costretti a uscire in retromarcia, altri non hanno la possibilità di utilizzare gli scantinati e altri ancora possono raggiungere il domicilio solo a piedi.

Il cavillo

Va così da circa due anni e la speranza di scrivere la parola fine con i recenti lavori è sfumata visto che i mezzi pesanti hanno dati il colpo di grazia alla griglia, 30 anni di vita senza mai una manutenzione. Numerose le segnalazioni in Comune e, da ultimo, le denunce scritte e firmate dagli interessati. Il sindaco, Alberto Urpi, si è subito dato da fare per risolvere le cose. «L’impegno con l’impresa – racconta Urpi – era stato quello di riparare il danno col risparmio dell’appalto. La soluzione più ovvia ha trovato l’ostacolo in un cavillo amministrativo, i quattromila euro d’avanzo non coprivano il costo del lavoro di novemila. Consapevole della gravità, ho recuperato la somma intera. I lavori partiranno a breve, giusto il tempo della burocrazia. Intanto mi scuso con i cittadini. Lo farò personalmente recandomi sul posto. Hanno ragione a lamentarsi. La politica deve risolvere i problemi, siamo qui per questo».



