Strada off limits per i lavori 

Sono iniziati ieri i lavori per il nuovo manto stradale nel tratto urbano della statale che collega Guspini a Gonnosfanadiga. La via è stata interdetta e il traffico deviato su strade secondarie.

L’avviso dell’inizio dei lavori è stato pubblicato sul sito comunale, ma la presenza del cantiere – transennato con opportuni segnali di divieto di transito – di fatto è visibile solo quando i conducenti, provenienti da via Mazzini o via Matteotti, arrivano all’incrocio antistante la piazza. Alcuni automobilisti hanno evidenziato che sarebbe stato opportuno segnalare preventivamente la presenza del cantiere con preavvisi. I lavori erano necessari in quanto nella strada, alcuni mesi fa erano stati posati i cavidotti sotterranei per le linee elettriche e della fibra ottica. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il gruppo della minoranza Impari ha presentato un’interrogazione perché la segnaletica stradale e in particolare le strisce pedonali di fatto erano scomparse. Ieri l’inizio dei lavori al fondo stradale per renderlo uniforme, domani ci sarà la posa del nuovo manto di conglomerato bituminoso.

