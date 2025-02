Strada nuova Tempio-Sassari 

La partita si giocherà nei prossimi mesi e sarà decisiva per Arzachena e per l’Alta Gallura. Anas sta avviando i nuovi progetti esecutivi di due importanti arterie del Nord Est, la Olbia Arzachena e la Sassari Tempio Olbia. Con importanti novità che riguardano le caratteristiche delle strade sulle quali insiste come priorità assolute (almeno in Gallura) anche l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. La novità più importante riguarda la Scala Ruja - Tempio. 1° lotto - 2° stralcio, si parla del tratto della Sassari Tempio meglio noto come La Fumosa.

Si fanno i viadotti

Il segmento della Ss 672 è quello non riqualificato, la Regione lo segnala per “l’andamento tortuoso che condiziona negativamente i tempi di viaggio e la sicurezza del traffico veicolare”. Anas ha comunicato ai centri interessati, Tempio in testa, che il vecchio progetto è stato cassato e ora si lavora su uno nuovo. Non ci sarà l’ammodernamento dell’attuale tracciato (che sarà mantenuto come viabilità locale) ma una strada nuova. La novità è il ritorno al progetto originario, con i viadotti, due gallerie artificiali, una galleria naturale di lunghezza di circa 500 metri e una rotatoria posizionata nei pressi della località La Fumosa. Il costo è vicino ai 200 milioni di euro. Quindi Anas ritorna sulla soluzione più ambiziosa, quella che anni fa era stata bocciata per evitare un lungo contenzioso. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ha già incontrato più volte con i colleghi l’assessore Piu e i vertici di Anas. Il progetto esecutivo è in definizione.

La Olbia Arzachena

Anche sulla Olbia Arzachena Palau Santa Teresa ci sono novità. In particolare per il primo tratto (Olbia – San Giovanni), progetto finanziato con circa 180 milioni di euro. Purtroppo, dopo l’introduzione di alcune varianti, è necessario il riesame del provvedimento di valutazione ambientale, con un nuovo iter aggiornato e condiviso con le amministrazioni locali. Da Olbia alle porte di Arzachena è prevista una quattro corsie, il resto a due corsie. A breve l’assessore Piu incontrerà i sindaci di Olbia e Arzachena.

