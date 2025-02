Strada nuova, problemi vecchi 

Chi conosce bene gli svincoli e la viabilità alternativa ha possibilità di non rimanere incolonnato. Ma i mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine, se accade un incidente sulla Sp2 e non vengono rimosse le barriere in metallo posizionate ogni 2-3 chilometri nel nuovo spartitraffico in cemento, devono fare giri più lunghi per arrivare al punto dell’intervento. La circostanza è emersa due sere fa quando nel segmento fra lo svincolo per Barega e per Tanì, in direzione Carbonia, un furgone ha tamponato un trattore.

L’incidente

La nuova mezzeria in calcestruzzo ha potenzialmente evitato che il veicolo invadesse le corsie opposte, situazione che nel corso del 2023 si è verificata varie volte e col bilancio tragico di otto morti. Da qui la decisione della Provincia di realizzare 12 chilometri di barriera centrale che ha azzerato i frontali. A intervalli regolari al posto dei blocchi sono state collocate barriere in metallo per agevolare il traffico in caso di lavori o di incidenti evitando ai soccorritori giri lunghi. Sulla questione la stessa Provincia sta facendo chiarezza. In caso di assoluta gravità i blocchi vengono rimossi dai vigili del fuoco la cui presenza però due sere fa evidentemente non era in fondo necessaria. Chi, dunque, deve spostare i moduli rimovibili? «Teoricamente noi perché la strada è provinciale – analizza Sergio Murgia, il nuovo commissario della Provincia – ma il ragionamento è complesso e deve tenere conto della carenza di personale: abbiamo dei cantonieri ma per tutta la Provincia, ci sono anche i dipendenti della società pubblica ma dovrebbero sopraggiungere da Cagliari». La situazione, aggiunge il massimo dirigente, «andrà a migliorare quando in seguito agli accordi avremo più personale».

Soccorsi difficili

Due sere fa è dunque successo che un’ambulanza è giunta sino al bivio di Barega (dove i cartelli sono quasi nascosti dalla vegetazione), un altro mezzo di soccorso ha imboccato invece lo svincolo di Tanì, ha oltrepassato il ponte e poi ha proceduto contromano (il traffico in quel tratto era bloccato) sino al punto dell’incidente. Chi sopraggiungeva da Villamassargia e conosceva bene la viabilità interna, prima di rimanere incolonnato ha invece avuto la fortuna (dipendeva chiaramente dal punto in cui si trovava) di inserirsi in una delle tante stradine parallele alla Sp2 (talora nemmeno segnalate) e ha bypassato il luogo dell’incidente. Ma non è l’unico inconveniente sulla Sp2: permangono, dopo Barbusi, un paio di pericolose buche, vasti cedimenti per i quali la Provincia ha deciso di chiedere alla Regione circa 3 milioni. Già spesi l’anno scorso per rifare l’asfalto quasi due milioni nel tratto più vicino a Villamassargia.

