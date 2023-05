Strada nuova da rifare: proteste 

L’asfalto era già stato sistemato alcune settimane fa con tanti disagi per i residenti vista la chiusura della strada e l’impossibilità di entrare nelle abitazioni. Poi però qualcosa è andato storto e i mezzi sono entrati nuovamente in azione per rifare tutto. In via Giovanni Musiu a S'Arena Scoada, territorio di San Vero Milis, le proteste di chi non può ancora aprire la porta di casa iniziano a essere tante. Pochi giorni fa, infatti, il collaudo della nuova strada non ha dato esito positivo. Motivo per il quale gli operai hanno cominciato a lavorare per eliminare l’asfalto posizionato precedentemente.

«Tutto questo è assurdo - dice Sandro Tocco, proprietario di una delle abitazioni che si affacciano su quella via - Nessuno ci ha dato informazioni. E meno male che io non ho affittato la mia casa, avrei avuto un danno non indifferente. L’idea di avere finalmente una strada senza polvere e voragini è bellissima, eravamo tutti in attesa della riapertura. Poi la sorpresa. Si tratta di un disagio per tutti». Quella strada infatti è l’unica che porta alla borgata arrivando dalla Provinciale. Si è occupato della vicenda anche il consigliere di posizione Salvatore Pinna: «La ditta mi ha comunicato che il cemento utilizzato in un tratto era magro, ecco perché si è sgretolato subito». «La colpa non è del Comune, purtroppo il collaudo di una parte della strada non è andato a buon fine - spiega l’assessore Arturo Carta - Ecco perché ora gli operai sono di nuovo al lavoro. Dalla prossima settimana dovrebbe essere riaperta».

